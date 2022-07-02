В Павлограде Днепропетровской области прозвучал взрыв — что известно
Днем 2 июля в Павлограде Днепропетровской области прозвучал сильный взрыв.
Об этом сообщили в местные жители, официального подтверждения пока нет. В то же время, очевидцы публикуют видео густого дыма, который виднеется в городе.
Следует отметить, что сразу после информации о взрыве в Днепропетровской области началась воздушная тревога.
Добавим, что россияне атаковали Днепр 28 июня. Вражеские ракеты разрушили два предприятия – промышленное и транспортное.
Под завалами здания автотранспортного предприятия спасатели обнаружили двух погибших гражданских.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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