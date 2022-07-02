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Факты / Украина

В Павлограде Днепропетровской области прозвучал взрыв — что известно

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
В Павлограде Днепропетровской области прозвучал взрыв — что известно

Днем 2 июля в Павлограде Днепропетровской области прозвучал сильный взрыв.

Об этом сообщили в местные жители, официального подтверждения пока нет. В то же время, очевидцы публикуют видео густого дыма, который виднеется в городе.

Следует отметить, что сразу после информации о взрыве в Днепропетровской области началась воздушная тревога.

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Добавим, что россияне атаковали Днепр 28 июня. Вражеские ракеты разрушили два предприятия – промышленное и транспортное.

Под завалами здания автотранспортного предприятия спасатели обнаружили двух погибших гражданских.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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