Июль, 02 в 16:58

Днем 2 июля в Павлограде Днепропетровской области прозвучал сильный взрыв.

Об этом сообщили в местные жители, официального подтверждения пока нет. В то же время, очевидцы публикуют видео густого дыма, который виднеется в городе.

Следует отметить, что сразу после информации о взрыве в Днепропетровской области началась воздушная тревога.

Сейчас смотрят

Добавим, что россияне атаковали Днепр 28 июня. Вражеские ракеты разрушили два предприятия – промышленное и транспортное.

Под завалами здания автотранспортного предприятия спасатели обнаружили двух погибших гражданских.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.