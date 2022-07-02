В Тернополе из-за сильной грозы затоплены улицы и повалены деревья
Из-за сильной грозы в Тернополе в субботу, 2 июля, оказались затопленными улицы. Также ветром поломало ветки и повалило деревья.
Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.
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Как уточняется, синоптики сообщали о штормовом предупреждении на Тернопольщине накануне грозы.
По данным СМИ, в центре города на улице Шашкевича ураганный ветер повалил дерево.
Отметим, что синоптики предупреждают о том, что 3 июля такая же погода ожидается в девяти областях Украины, в том числе – на Львовщине.
Фото: 0352.ua