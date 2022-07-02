Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В Тернополе из-за сильной грозы затоплены улицы и повалены деревья

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Тернополе из-за сильной грозы затоплены улицы и повалены деревья

Из-за сильной грозы в Тернополе в субботу, 2 июля, оказались затопленными улицы. Также ветром поломало ветки и повалило деревья.

Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.

Сейчас смотрят

Как уточняется, синоптики сообщали о штормовом предупреждении на Тернопольщине накануне грозы. 

По данным СМИ, в центре города на улице Шашкевича ураганный ветер повалил дерево.

Отметим, что синоптики предупреждают о том, что 3 июля такая же погода ожидается в девяти областях Украины, в том числе – на Львовщине.

Фото: 0352.ua

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка