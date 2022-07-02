Июль, 02 в 15:06

Журналисты издания The Washington Post показали, как выглядит боевой выезд с военными ВСУ, которые работают с одной из четырех реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как сообщается, элитное вооружение проезжает вдоль подсолнечного поля, по грунтовой дороге, которая не обозначена ни на одной из карт.

Его устанавливают между деревьями. Ветки защищают систему от российских беспилотников, которые охотятся за ней по всей линии фронта.

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Сообщается, что солдаты уже украсили установку внутри изображением не слишком одетой женщины и освежителем воздуха. На внешней стороне нанесены три маленьких черных черепа – по одному на каждую пораженную цель.

– На самом деле их шесть. Еще три у нас просто не было возможности добавить, – рассказал начальник этой системы с позывным Кузя.

Как отмечается, больше всего военные ценят HIMARS за то, что из него можно спокойно стрелять и не опасаться нанести вред украинскому населению на оккупированных территориях.

– То, что мы использовали раньше, вызывало гораздо большее беспокойство. Ранее наше подразделение использовало систему Ураган, и мы избегали траекторий ракет, проходивших через любые населенные пункты, ограничивались лишь стрельбой через поля и леса, чтобы избежать потенциального ущерба мирным жителям. А сейчас у меня нет никаких сомнений относительно того, куда именно мы ударим. Я знаю, что ракета попадет в цель, потому что она управляется спутником, – рассказал наводчик с позывным Мороз.

Он отметил, что если Ураган имел погрешность почти в километр и нуждается в помощи беспилотника или разведывательной группы, то сейчас украинским защитникам помогает спутник, а погрешность составляет не больше метра.

Журналисты сообщили, что военные принципиально не используют ни свои настоящие имена, ни фамилии, а только позывные, так как системы, с которыми они работают, считаются первоочередными целями для россиян.

Сообщается, что члены семей защитников даже не знают, что именно они работают с HIMARS.

Кроме того, это элитное оружие приходится держать в движении постоянно, так как если оно долго будет оставаться на одном месте, враг может обнаружить его местонахождение.

В издании пишут, что пусковая установка вмещает шесть ракет и прикреплена к темно-зеленой раме грузовика. Боевые действия в основном ведут ночью: солдаты стоят на расстоянии, отсчитывают время перед криком “Огонь!”.

Отлет каждой ракеты сопровождается ярким светом. Сразу после этого, в течение двух минут, солдаты начинают движение.

Уточняется, что скорость обязательна для обеспечения безопасности HIMARS, так как россияне могут быстро определить источник выстрела и ударить в ответ.

Журналисты подчеркнули, что мобильность группы поразила их: громоздкой автомобиль HIMARS может двигаться со скоростью до 60 миль в час.

– Нас также удивило, что такое высокоточное оружие может так тихо стрелять, – прокомментировал командир отряда, Кузя, одетый в бронежилет с шевроном с черепом и надписью “Добро пожаловать в ад”.

Он подчеркнул, что было бы хорошо иметь хотя бы полсотни систем HIMARS – по четыре из них Украина могла бы развернуть в каждом направлении большого фронта.