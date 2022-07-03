Израиль отменил дополнительные ограничения на въезд украинцев

Июль, 03 в 17:31

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Израиле Высший суд справедливости (БАГАЦ) отменил приказ министра внутренних дел Айелет Шакед, который обязывал украинцев получать визы для въезда в Израиль.

– Приветствую решение Верховного суда государства Израиль, которое обязывает правительство отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан. Верховенство права и уважение прав человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию! – написал глава государства на своей официальной странице в Twitter.

Теперь украинцам не нужна виза для посещения Израиля сроком до трех месяцев.

Источник: Владимир Зеленский

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Фото: pixabay