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Факты / Украина

Израиль отменил дополнительные ограничения на въезд украинцев

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Израиль отменил дополнительные ограничения на въезд украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Израиле Высший суд справедливости (БАГАЦ) отменил приказ министра внутренних дел Айелет Шакед, который обязывал украинцев получать визы для въезда в Израиль.

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– Приветствую решение Верховного суда государства Израиль, которое обязывает правительство отменить любые дополнительные ограничения на въезд граждан. Верховенство права и уважение прав человека – это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию! – написал глава государства на своей официальной странице в Twitter.

Теперь украинцам не нужна виза для посещения Израиля сроком до трех месяцев.

Источник: Владимир Зеленский

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Фото: pixabay

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