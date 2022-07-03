Июль, 03 в 10:36

3 июля российские военные сосредотачивают основные усилия на Донецком направлении.

Карта боевых действий в Украине на 03.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружил.

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Согласно имеющейся у украинской стороны информации, с 1 июля Беларусь приступила к ротации подразделений своих Вооруженных сил в Брестской области.

В настоящее время Беларусь ужесточает свою систему противовоздушной обороны за счет подразделений Восточного военного округа Вооруженных сил РФ.

На Северском направлении враг усиленно охраняет участок границы с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, россияне обстреляли со своей территории позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру вблизи Бачевска и Волковки Сумской области.

На Харьковском направлении армия России обороняет занятые ранее позиции. РФ обстреляла из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Перемога, Верхний Салтов, Замуловка, Волобуевка, Милова, Протопоповка, Питомник, Прудянка, Норцовка и нанесла авиаудар недалеко от Мосьпанова и Граково.

Вражеский штурм неподалеку от Прудянки украинские военные успешно отбили.

Обороняются оккупанты и на Славянском направлении. Там россияне 2 июля обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки, а также применяли комплексы радиоэлектронной борьбы.

Неоднократно безуспешно россияне пытались идти штурмом недалеко от Мазановки, но, получив отпор, отошли.

Пытаются закрепиться российские военные на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки на Донецком направлении.

Пришлось отойти россиянам после неудачного наступления близ Белогоровки.

Открывали огонь российские захватчики неподалеку от Новолуганского, Травневого и нанесли авиаудар вблизи Покровского на Бахмутском направлении.

По состоянию на 3 июля идут бои в районе Спорного, где армия РФ пытается идти в наступление.

Обстрелял враг украинские позиции в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Штурмовыми действиями армия РФ пытается улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак.

На Южнобужском направлении российские военные пытаются помешать продвижению подразделений Сил обороны на вероятных направлениях наступления.

Россияне систематически открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии, а также нанесли авиационный удар в районе Ивановки.

Систематически ракетные удары Россия наносит на Николаевском направлении.

В акватории Черного моря у РФ готовы к применению два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Потери РФ на 3 июля 2022

личного состава – около 35 970 (+100),

танков ‒ 1 584 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 3 744 (+7),

артиллерийских систем – 801 (+1),

реактивных систем залпового огня – 246,

средств противовоздушной обороны – 105,

самолетов – 217,

вертолетов – 187 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 654 (+1),

крылатых ракет – 144,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 618 (+4),

специальной техники – 64 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.