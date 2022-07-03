Июль, 03 в 14:09

3 июля российские военные не перестают обстреливать украинские населенные пункты из разных видов вооружения.

Приграничные территории Сумской области армия РФ обстреливает из минометов. Накануне прилетов было более 30, а утром 3 июля, по данным областной военной администрации, зафиксировали 20.

Три дома разрушены и один поврежден в Зеленодольской общине Днепропетровской области.

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Два бомбовых удара вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли накануне вечером по острову Змеиный.

А чуть позже РФ из истребителя Су-30 атаковала Белгород-Днестровский район Одесской области.

Ракета Х-31 попала в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха, не нанеся значительных разрушений. Обошлось также без погибших и пострадавших.

В 04.00 российские оккупанты нанесли удары по одному из объектов критической инфраструктуры и по частному домовладению в Харькове.

В доме и школе рядом с последним объектом взрывной волной выбило окна. В больницу госпитализирована 54-летняя женщина.

В общей сложности в течение суток из-за обстрелов РФ ранения получили четверо гражданских.

В Луганской области пылает Лисичанск, потому что в районе города пытаются закрепиться российские оккупанты.

Спасатели 2 июля ликвидировали возгорание в многоэтажках и частных усадьбах, магазине и торговом центре.

Одна женщина с ранениями была госпитализирована в больницу в Днепропетровской области.

Сейчас россияне, несмотря на значительные потери, упорно продвигаются по региону. От вражеских обстрелов пострадали Золотаревка и Белогоровка. Вблизи последней Вооруженные силы Украины отразили вражеское наступление.

Наращивают интенсивность и мощность обстрелов оккупанты и в Донецкой области.

Один человек погиб в Славянске, двое – в Доброполье. В последнем населенном пункте из-за обстрелов трое гражданских получили ранения. Среди них – двое детей – семилетний мальчик и трехлетняя девочка.

Согласно данным областной военной администрации, россияне открывали огонь из стрелкового оружия, артиллерии, зенитно-ракетного комплекса С-300, реактивной системы залпового огня Ураган и Град по Бахмуту, Авдеевке, Константиновке, Черкасском, Доброполье, Орловке, Новониколаевке, Первомайском, Ивановском, Крестище, Веселой Долине, Семигорье, Красногоровке.

Всего повреждения получили 27 объектов.

Не утихают обстрелы в Березнеговатской общине, а также селах вдоль линии разграничения в Николаевской области.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Около 04.30 3 июля россияне попали в два домохозяйства, водонапорную башню, фермерское хозяйство в Широковской общине.

Накануне оккупанты обстрелом спровоцировали возгорание в спортзале клуба и школьной столовой Первомайской общины, а также повредили недостроенную четырехэтажку.

В Заселье разрушен жилой дом, хозяйственное подсобное помещение, а также частное предприятие в Шевченково.

В Котлярево повреждены гаражи и жилые дома. Один человек погиб от обстрелов в поселке Луч.

Взрывы и обстрелы были и в Бериславском и Каховском районах Херсонской области.

Согласно данным ОВА, оккупанты используют все возможные виды оружия, поэтому дома и социальная инфраструктура терпит разрушения.

Из-за ежедневных боевых действий горят леса и поля с пшеницей.

В областном центре не стихает сопротивление: на улицах появляется все больше патриотических надписей, изображений флага Украины и призывов к победе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Сергей Гайдай