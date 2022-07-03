Июль, 03 в 14:21

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил Киевскую область, где ознакомился с последствиями российского вторжения в регион.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

По его словам, делегация австралийского премьера побывала в Буче, Гостомеле и Ирпене. Это первая поездка Албаниза в Украину, во время которой он своими глазами увидел разрушенные гражданские дома, следы мин, уничтоженный аэропорт Антонова.

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— Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления, — отметил премьер-министр.

Кулеба поблагодарил делегацию за личный приезд на Киевщину и подчеркнул, что война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня.

Напомним, что правительство Австралии направляет 14 бронетранспортеров M113 (БТР) и еще 20 защищенных мобильных машин Bushmaster (БМ) в Украину для защиты на Донбассе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 130-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Алексій Кулеба

Фото: Алексій Кулеба