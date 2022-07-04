Подоляк назвал четыре причины обстрела Белгорода Россией
Глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал причины того, почему в приграничных городах РФ жители продолжают слышать хлопки.
Первая из них — провокация, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия.
— Атака РФ своих городов (когда россияне жалели своих соотечественников?) собственными ракетами в качестве провокации, чтобы обвинить Украину в обстреле российских городов и сорвать поставки западного оружия. Примитивно, но абсолютно в стиле современной российской идио-пропаганды, – говорит Подоляк.
Второй причиной глава Офиса президента назвал неквалифицированность операторов российских систем ПВО, у которых “явно растут руки с мест, где у нормальных людей находятся другие части тела”.
— Третье: обязательная карма. Мариуполь, Кременчуг, Сергеевка, Чортков, Харьков, Буча, Северодонецк — зло всегда имеет последствия. И всегда нужно платить по счетам… Четвертое: Божий промысел. Потому что нельзя быть такими лживыми адскими чертами… – отмечает он.
Ранее Михаил Подоляк утверждал, что Российская Федерация перешла к новой тактике в войне с Украиной.
Источник: Михаил Подоляк