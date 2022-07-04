Подоляк назвал основные условия для переговоров с Россией

Июль, 03 в 23:56

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк перечислил на своей официальной странице в Twitter основные условия для переговоров с Россией.

— Немедленное прекращение огня. Вывод Z-войск из Украины. Возвращение похищенных граждан. Выдача военных преступников. Механизм репараций. Признание суверенных прав Украины. Российская сторона прекрасно знает наши условия. Песков может не переживать: придет время – и мы зафиксируем их на бумаге, – написал Подоляк.

Напомним, что два дня назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и хозяином Кремля Владимиром Путиным по разблокированию украинских портов для возобновления экспорта. В то же время на Банковой отметили, что пока никаких договоренностей нет.

Источник: Михаил Подоляк

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Фото: Офис президента