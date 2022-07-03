Оставшиеся корабли РФ пойдут в известном направлении! Зеленский вручил награды в День ВМС ВСУ

Июль, 03 в 16:33

Президент Владимир Зеленский в День Военно-морских сил ВСУ сказал, что гордится каждым военным ВМС, и выразил убеждение, что их высокий профессионализм и умелое владение современным вооружением гарантированно отправят оставшие российские корабли в известном направлении.

– Они вынудили вражеский флот покинуть прибрежную морскую зону и отказаться от артиллерийских обстрелов побережья. Крейсер Москва, другие российские корабли и десантные катера почувствовали силу нашего современного ракетного оружия, – подчеркнул он.

По его словам, благодаря морским пехотинцм сорвано проведение морской десантной операции РФ, уничтожаются ракеты, самолеты и вертолеты, сохраняются объекты критической инфраструктуры и жизни украинских граждан.

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Глава государства выразил благодарность всему личному составу ВМС и вручил им заслуженные государственные награды.

В частности, орден Золотая Звезда президент вручил командующему морской пехотой ВМС ВСУ генерал-лейтенанту Юрию Содолю, под руководством которого оперативно-тактическая группировка Восток с 24 февраля 2022 года ведет оборонительную операцию против войск российских оккупантов на востоке Украины.

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени Зеленский вручил командующему ВМС вице-адмиралу Алексею Неижпапе.

Орден Даниила Галицкого — старшему лейтенанту Юрию Гамазе, командиру взвода морской пехоты, который держит оборону вблизи Березнегувато Николаевской области.

Орден из рук президента также получили: капитан-лейтенант Руслан Иванов и капитан 3-го ранга Александр Купа, которые с марта в составе водолазной группы в Одессе осуществляют обследование морских минных заграждений.