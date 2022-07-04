Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Выполнили боевые задачи: Денисенко об отходе ВСУ из Лисичанска

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
Вадим Денисенко

О том, как происходит отход ВСУ из Лисичанска рассказал советник МВД Вадим Денисенко.

— Было принято решение, что нужно отходить, очень организовано происходит отход. Мы понимаем, что россияне очень хотели бы сделать там котел, очень хотели бы окружить наши войска, но ничего подобного у них не получилось. Поэтому с этой точки зрения, та задача, которая ставились перед Северодонецком и Лисичанском —  это по максимуму испытать противника, попробовать забрать у него живую силу, технику. Все это было выполнено насколько это было возможно, — говорит советник МВД.

Также Денисенко пояснил, что ВСУ  отходит в Донецкую область и ключевые бои будут проходить на направлении Славянск и Краматорск.

Сейчас смотрят

Напомним, что 3 июля Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске после тяжелых боев с российскими войсками.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка