Выполнили боевые задачи: Денисенко об отходе ВСУ из Лисичанска

Июль, 03 в 23:42

О том, как происходит отход ВСУ из Лисичанска рассказал советник МВД Вадим Денисенко.

— Было принято решение, что нужно отходить, очень организовано происходит отход. Мы понимаем, что россияне очень хотели бы сделать там котел, очень хотели бы окружить наши войска, но ничего подобного у них не получилось. Поэтому с этой точки зрения, та задача, которая ставились перед Северодонецком и Лисичанском — это по максимуму испытать противника, попробовать забрать у него живую силу, технику. Все это было выполнено насколько это было возможно, — говорит советник МВД.

Также Денисенко пояснил, что ВСУ отходит в Донецкую область и ключевые бои будут проходить на направлении Славянск и Краматорск.

Сейчас смотрят

Напомним, что 3 июля Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске после тяжелых боев с российскими войсками.

Фото: УНІАН