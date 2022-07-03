За сутки ВСУ ликвидировали 100 оккупантов и сбили один вертолет
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С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 35 970 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.
Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки уничтожили еще два вражеских танка, семь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, сбили один вертолет и один беспилотник.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
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- танки – 1 584 (+2);
- боевые бронированные машины – 3 744 (+7);
- артиллерийские системы – 801 (+1);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 246;
- средства ПВО – 105;
- самолеты – 217;
- вертолеты – 187 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1);
- крылатые ракеты – 144;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 618 (+4);
- специальная техника – 64 (+3).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.