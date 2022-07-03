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Факты / Украина

За сутки ВСУ ликвидировали 100 оккупантов и сбили один вертолет

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
За сутки ВСУ ликвидировали 100 оккупантов и сбили один вертолет
Фото: Depositphotos

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 35 970 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки уничтожили еще два вражеских танка, семь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, сбили один вертолет и один беспилотник.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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  • танки – 1 584 (+2);
  • боевые бронированные машины – 3 744 (+7);
  • артиллерийские системы – 801 (+1);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 246;
  • средства ПВО – 105;
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 187 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1);
  • крылатые ракеты – 144;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 618 (+4);
  • специальная техника – 64 (+3).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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