Июль, 03 в 9:31

С начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 35 970 российских оккупантов. За прошедшие сутки уничтожили еще 100 захватчиков.

Обновленные потери России назвали в Генштабе ВСУ. Также украинские военные за сутки уничтожили еще два вражеских танка, семь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, сбили один вертолет и один беспилотник.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 584 (+2);

боевые бронированные машины – 3 744 (+7);

артиллерийские системы – 801 (+1);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 246;

средства ПВО – 105;

самолеты – 217;

вертолеты – 187 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1);

крылатые ракеты – 144;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 618 (+4);

специальная техника – 64 (+3).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.