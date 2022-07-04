Это похоже на бред: Жданов назвал две основные несостыковки в обстреле Белгорода

Июль, 04 в 20:13

Военный эксперт Олег Жданов объяснил несостыковки в обстреле 3 июля российского Белгорода.

Первый момент, на который обратил внимание Жданов, это на беспилотник, с которого якобы наносились удары по Белгороду.

— Это старый советский беспилотник, который не может нести бомбовой нагрузки, а занимается только электронной разведкой. Второй момент — беспилотник, дальность действия которого 180 км, максимальная высота полета которого всего лишь 1000 м, долетел до Белгорода через систему ПВО страны РФ, не имея вооружения на борту. Он каким-то чудом совершил эти разрушения, а потом был сбит военным ЗРК, который находится на вооружении войск, он не входит в систему ПВО страны. Это похоже на бред сумасшедшего, — говорит Жданов.

Также он подметил, что если была угроза воздушной опасности, то почему не звучала тревога.

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Напомним, что 3 июля в российском Белгороде раздались взрывы.

Фото: УНИАН