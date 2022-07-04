Для вас война — это что-то из кино: Зеленский напомнил студентам Японии о ценности мира и свободы

Июль, 04 в 15:46

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к студентам ведущих вузов Японии со словами, что хочет поговорить “именно о мире, а не о войне”.

— Для вас, японской молодежи, война – это что-то из книг, кино, компьютерных игр. Для вас норма, что японские солдаты сейчас не погибают, защищая свою землю, не убивают и не посягают на другие земли. Оглянитесь вокруг. То, что кажется вам столь простым и привычным, на самом деле – огромное благо. Небо без ракет и бомб, дома и здания – не разрушены и не разбиты, и близкие люди, и просто все ваши сограждане – не ранены и живы. Все это – огромное благо. И даже больше. Для нас сегодня все это – чудо, – говорит Зеленский.

Президент Украины задал студентам ряд вопросов для размышления:

– Каким будет наш мир? В нем будет доминировать право силы или сила права?

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— Мир, в котором свобода, справедливость, права человека – это высшие ценности? Или мир, в котором эти ценности ничего не весят?

— Каким будет будущее ООН и других международных организаций – они будут оставаться забюрократизированными институтами с закрытым “клубом избранных” вроде Совета безопасности, который не может привлечь агрессора к ответственности?

— Или все же будут переформатированы в функциональные институты, способные предотвращать войны, голод, эффективно бороться с изменениями климата?

— И, наконец, каким должен быть ответ мира на угрозы диктаторов с “ядерной палкой”?

– Как нам отстроить города с нуля, чтобы они были новоконцептуальными с точки зрения простоты, экологичности, энергетической эффективности?

– Можем ли использовать японский опыт развития железнодорожного сообщения? Как избавиться от энергетической зависимости? Что мы можем сделать для глобальной продовольственной безопасности? Как построить безопасное киберпространство?

– Какие новые технологии поставить на службу нашим гражданам? Как сделать жизнь людей более комфортной?

Также глава государства отметил, что более четырех месяцев уже идет война в Украине, которую “начала РФ, которую продолжает РФ и которую РФ не хочет прекращать”.

– Украина же защищает собственную землю, свой суверенитет, свою территорию. Украина воюет за мир. Вот такой жестокий парадокс ХХІ века, а для нас это реалии. Мы не можем сложить оружие, иначе мы исчезнем. Как государство, как народ, просто как люди. Россия избрала путь войны, Украина борется на пути к миру. Россия стреляет для уничтожения, Украина – для выживания. Война – национальная идея РФ. Национальная идея Украины – мир, – говорит президент Украины.

Закончил обращение Зеленский напутствием студентам:

– Цените мир! Берегите главное благо, которое дает вам все блага – возможность учиться, развиваться, творить и жить!

Берегите мир, защищайте мир, не изменяйте миру. Вы способны на очень многое для наступления и господства мира. Есть только одно время, когда мы все можем служить миру во всем мире. И это время – сейчас!

Источник: Президент Украины

Фото: ОП