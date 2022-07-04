Мобилизация в Украине: какие категории граждан не подлежат призыву
Общую мобилизацию в Украине, как и действие военного положения, продлили на 90 дней, начиная с 25 мая. Вступил в силу соответствующий указ президента №342 от 17 мая.
Верховная Рада на заседании 21 мая поддержала указ главы государства о проведении общей мобилизации до 23 августа 2022 года.
Согласно нормам украинского законодательства, мобилизация происходит в четыре волны, однако остаются категории граждан, которые не подлежат мобилизации в Украине.
Кто не подлежит призыву в ходе мобилизации
- Граждане, привлеченные к работе в органах государственной власти, критически важных предприятиях и организациях.
- Граждане, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья.
- Граждане, которые постоянно ухаживают за лицами, нуждающимися в заботе.
Также не привлекаются к мобилизации мужчины и женщины, которые являются родителями и занимаются воспитанием детей.
- Многодетные мужчины и женщины. Речь идет о родителях, на воспитании которых — трое и более несовершеннолетних детей.
- Одинокие отцы и матери, воспитывающие хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
- Мужчины и женщины в статусе опекунов и приемных родителей хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка.
Не подлежат призыву на военную службу родители, на воспитании которых:
- Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А.
- Несовершеннолетний ребенок с инвалидностью III-IV группы.
- Совершеннолетний (18 — 23 лет) ребенок с инвалидностью I или II группы.
Отдельно определяются категории государственных служащих, не подлежащих призыву.
В частности, речь идет о депутатах Верховной Рады Украины и АР Крым, работниках правоохранительных структур (поскольку они уже привлечены к обороне страны), а также антикоррупционных органов.