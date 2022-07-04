На сумму более 360 млн грн: в Украине арестовали имущество российских и белорусских предприятий

Июль, 04 в 17:52

В Украине арестовано имущество российских и белорусских предприятий стоимостью более 360 млн грн.

— Обеспечено наложение ареста на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму свыше 350 млн грн, которые принадлежат предприятиям РФ и РБ, — говорится в сообщении Офиса Генпрокуратуры.

Отмечается, что во время досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, которые принадлежат российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями. Они были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

— С целью обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем ОГПУ на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда Киева наложены аресты. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн грн, — говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

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Источник: Офис генпрокурора