Июль, 04 в 17:05

С начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля, которую развязала Россия, правоохранители обнаружили более 1 600 неидентифицированных тел.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в интервью одному из информационных агентств.

— По данным Нацполиции, на территории Украины сейчас более 1 600 неидентифицированных тел. Но определенное количество территорий находится под оккупацией, и мы понимаем, что эта картина неполная, — отметила она.

По словам Павличенко, в Киевской области в настоящее время было больше всего обнаружено тел замученных мирных граждан.

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— И там действительно в каждом частном случае тело осматривалось и направлялось на проведение экспертиз, устанавливалась причина смерти. Но хочу сказать, что не в каждом случае может быть проведена экспертиза по предмету сексуального насилия, — говорит заместитель министра МВД.

Также она объяснила, что, например, если говорить о той же Киевщине, то там очень много находили полностью обгоревших тел, и в таком состоянии тело уже не может подвергаться никаким экспертизам. Российские захватчики умышленно сжигали тела, чтобы скрыть следы других преступлений.

Недавно в Киеве начали идентифицировать тела 220 защитников Мариуполя. Среди них есть бойцы изо всех подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Это можно понять по одежде и шевронам, но, чтобы идентифицировать персонально каждого защитника, может понадобиться несколько месяцев.

Фото: Екатерина Павличенко