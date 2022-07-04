Больше всего на Киевщине: в Украине обнаружили более 1 600 неидентифицированных тел
С начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля, которую развязала Россия, правоохранители обнаружили более 1 600 неидентифицированных тел.
Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко в интервью одному из информационных агентств.
— По данным Нацполиции, на территории Украины сейчас более 1 600 неидентифицированных тел. Но определенное количество территорий находится под оккупацией, и мы понимаем, что эта картина неполная, — отметила она.
По словам Павличенко, в Киевской области в настоящее время было больше всего обнаружено тел замученных мирных граждан.
— И там действительно в каждом частном случае тело осматривалось и направлялось на проведение экспертиз, устанавливалась причина смерти. Но хочу сказать, что не в каждом случае может быть проведена экспертиза по предмету сексуального насилия, — говорит заместитель министра МВД.
Также она объяснила, что, например, если говорить о той же Киевщине, то там очень много находили полностью обгоревших тел, и в таком состоянии тело уже не может подвергаться никаким экспертизам. Российские захватчики умышленно сжигали тела, чтобы скрыть следы других преступлений.
Недавно в Киеве начали идентифицировать тела 220 защитников Мариуполя. Среди них есть бойцы изо всех подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Это можно понять по одежде и шевронам, но, чтобы идентифицировать персонально каждого защитника, может понадобиться несколько месяцев.
Фото: Екатерина Павличенко