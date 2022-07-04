Июль, 04 в 8:09

Оккупанты на Краматорском направлении при поддержке артиллерии штурмовали реку Северский Донец и теперь пытаются закрепиться возле населенных пунктов Лисичанск и Белогоровка.

Об этом говорится в утренней сводке от Генштаба ВСУ.

Российский враг на Донецком направлении пытается вытеснить наши подразделения на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.

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В Славянском направлении вражеские подразделения штурмуют населенные пункты Богородичное, Мазановка и Долина. Боевые действия продолжаются.

Кроме того, оккупанты переместили батальонную тактическую группу из района Изюма в направлении населенного пункта Снежковка, где развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Бахмутском направлении противник нанес массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спорное и в районе Углегорской ТЭС.

Также при поддержке артиллерии армия РФ ведет наступление в районах Васильевки, Берестового, Спорного, Клинового и Майорска, однако безуспешно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует риск полной оккупации Луганской области вражескими войсками.