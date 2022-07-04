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Факты / Украина

Оккупанты пытаются подвинуть ВСУ на рубеж Северск – Бахмут – Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На Донецком направлении российский враг сосредоточил свои усилия на постепенном вытеснении подразделений Вооруженных сил Украины на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Славянском направлении оккупанты пытаются штурмовать Богородичное, Мазановку и Долину.

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От города Изюм в направлении населенного пункта Снежковка российский враг перебросил дополнительные подразделения ствольной артиллерии, а также батальонную тактическую группу.

На Краматорском направлении под прикрытием артиллерии российские военные форсировали реку Северский Донец и пытаются закрепиться в Лисичанске и Белогоровке.

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На Бахмутском направлении противник продолжает обстрелы наших войск из ствольной и реактивной артиллерии. Также продолжаются массированные ракетные удары в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Спорное и в районе Углегорской ТЭС.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты во время наступления на Лисичанск преобладали в десять раз.

Источник: Генштаб ВСУ
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