Июль, 04 в 11:48

За прошедшие сутки российский враг выпустил по Сумщине не менее 230 мин и снарядов разного калибра. На Днепропетровщине оккупанты снова обстреляли Криворожский район.

Об этом говорится в сведении от областных военных администраций.

Так, в Сумской области из-за обстрелов пострадали пять общин: Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотиньская.

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Вчера вечером российская армия обстреливала из минометов и артиллерии территорию и помещение Атинского психоневрологического интерната. Там загорелась столовая заведения, разрушены админкорпус и общежитие.

По меньшей мере три человека пострадали – пациенты интерната.

В Днепропетровской области под обстрел снова попал Криворожский район, а именно Зеленодольская и Широковская общины. Люди не пострадали.

В Харькове сегодня в 4 утра россияне нанесли удар по школе, часть здания разрушена. Предварительно, без пострадавших.

За сутки по области четверо раненых, в Харьковском районе в селе Безруки – трое погибших.

В Донецкой области враг нарастил интенсивность обстрелов и их мощность. В сутки обстреляны: Авдеевка (жилой сектор, цеха АКХЗ); Бахмут (жилой сектор); Краматорск (гостиница, жилищный сектор); Славянск (жилищный сектор, рынок, садовое общество, фильтровальная станция, гаражи) и населенные пункты: Алексеево-Дружковка, Малиновка (элеватор), Новополтавка.

В настоящее время известно о повреждении 82 объектов. В сутки в области — девять погибших, среди них один ребенок; 25 раненых, из них один ребенок.

В Николаевской области под обстрелом оказалась Широковская община, пострадавших нет.

Также в течение дня враг производил обстрелы нескольких населенных пунктов области, в частности территории Куцурубской общины, Первомайской, Воскресенской общин. Есть поврежденные здания, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов вспыхнули пожары на полях с пшеницей, также есть возгорание лесов и лесополос, ранен скот.

Сложной остается ситуация в Бериславском, Каховском и части Херсонского районов. Напряженная ситуация и в Херсоне.