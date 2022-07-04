Июль, 04 в 9:30

Российские оккупационные силы после ухода ВСУ из Лисичанска, последнего крупного населенного пункта Луганской области, почти наверняка сосредоточат свое внимание на полном захвате Донецкой области.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

В ведомстве подчеркивают, что бои в Лисичанске и вокруг него в Луганской области за последнюю неделю усилились, и российские войска уверенно продвигаются вперед.

Сейчас смотрят

— Город был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины. Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил, — отмечают в разведке.

Бои за Донбасс были крайне изматывающими, и вряд ли это изменится в ближайшие недели.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что россияне во время наступления на Лисичанск преобладали в десять раз, сейчас оккупанты уже закрепляются в городе.

Источник: UK Ministry of Defence

Фото: Генштаб ВСУ, ISW