Европа должна предпринимать более интенсивные усилия по развитию и восстановлению Украины после того, как она получила статус страны-кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано 4 июля.

Также фон дер Ляен говорит, что тот путь, который ведет к построению сильной Украины, и ведущий к европейской интеграции, является одним и тем же путем.

“With our support, our Ukrainian friends can rebuild Ukraine not just as it was, but as its young people want it to be.

This may sound overly ambitious, as Russian bombs keep falling, but nothing is impossible to the brave people of Ukraine.”

— European Commission ???????? (@EU_Commission) July 4, 2022