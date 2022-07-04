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Факты / Украина

После войны восстановление Украины ускорит статус страны-кандидата – фон дер Ляен

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Getty Images

Европа должна предпринимать более интенсивные усилия по развитию и восстановлению Украины после того, как она получила статус страны-кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано 4 июля.

– Европа имеет особую ответственность и стратегический интерес, чтобы быть на стороне Украины в каждом ее шаге. Мы хотим, чтобы она стала членом ЕС. У Украины есть высокая мотивация, чтобы работать с нами в этом направлении. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать эти усилия, — отметила она.

Также фон дер Ляен говорит, что тот путь, который ведет к построению сильной Украины, и ведущий к европейской интеграции, является одним и тем же путем.

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– Мы тесно сотрудничаем с Украиной уже очень длительное время. Эта работа будет только интенсифицирована сейчас, когда Украина формально стала страной-кандидатом на вхождение в наш Европейский Союз, — добавила она.

Благодаря платформе восстановления, Еврокомиссия может предоставить опыт реализации программ, что будут совмещать реформы и инвестиции.

– Целью кремля является военное, политическое и экономическое уничтожение Украины. Они хотят взорвать основы существования Украины как государства. Мы не можем допустить, и мы никогда не позволим, чтобы это произошло, — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что с начала полномасштабной войны ЕС мобилизовал помощь для Украины уже более чем на 6,2 млрд евро.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляен осенью планируют провести международную конференцию по восстановлению Украины после войны. Ее целью будет возвращение стране доверия инвесторов.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил масштабный план восстановления Украины на $750 млрд. Детальнее о том, что он предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.

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