Июль, 04 в 20:25

Европа должна предпринимать более интенсивные усилия по развитию и восстановлению Украины после того, как она получила статус страны-кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано 4 июля.

– Европа имеет особую ответственность и стратегический интерес, чтобы быть на стороне Украины в каждом ее шаге. Мы хотим, чтобы она стала членом ЕС. У Украины есть высокая мотивация, чтобы работать с нами в этом направлении. И мы сделаем все от нас зависящее, чтобы поддержать эти усилия, — отметила она.

Также фон дер Ляен говорит, что тот путь, который ведет к построению сильной Украины, и ведущий к европейской интеграции, является одним и тем же путем.

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– Мы тесно сотрудничаем с Украиной уже очень длительное время. Эта работа будет только интенсифицирована сейчас, когда Украина формально стала страной-кандидатом на вхождение в наш Европейский Союз, — добавила она.

“With our support, our Ukrainian friends can rebuild Ukraine not just as it was, but as its young people want it to be. This may sound overly ambitious, as Russian bombs keep falling, but nothing is impossible to the brave people of Ukraine.” President @vonderleyen at #URC2022 — European Commission ???????? (@EU_Commission) July 4, 2022

Благодаря платформе восстановления, Еврокомиссия может предоставить опыт реализации программ, что будут совмещать реформы и инвестиции.

– Целью кремля является военное, политическое и экономическое уничтожение Украины. Они хотят взорвать основы существования Украины как государства. Мы не можем допустить, и мы никогда не позволим, чтобы это произошло, — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что с начала полномасштабной войны ЕС мобилизовал помощь для Украины уже более чем на 6,2 млрд евро.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляен осенью планируют провести международную конференцию по восстановлению Украины после войны. Ее целью будет возвращение стране доверия инвесторов.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил масштабный план восстановления Украины на $750 млрд. Детальнее о том, что он предусматривает — читайте в материале Фактов ICTV.