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Факты / Украина

Россияне с вертолета выпустили две ракеты по школе в Сумской области

Валентина Летяк, редактор ленты
Ракетний удар по школі на Сумщині

Россия со своей территории в очередной раз обстреляла приграничные районы Сумской области.

По информации оперативного командования Север, в 13.07 российские военные выпустили из вертолета две ракеты по Эсманской территориальной общине.

В результате обстрела пострадало здание местной школы.

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Среди украинских военных потерь нет, среди гражданского населения, предварительно, тоже обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 131-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ОК Північ

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