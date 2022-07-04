Россияне с вертолета выпустили две ракеты по школе в Сумской области
Россия со своей территории в очередной раз обстреляла приграничные районы Сумской области.
По информации оперативного командования Север, в 13.07 российские военные выпустили из вертолета две ракеты по Эсманской территориальной общине.
В результате обстрела пострадало здание местной школы.
Сейчас смотрят
Среди украинских военных потерь нет, среди гражданского населения, предварительно, тоже обошлось без жертв.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 131-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: ОК Північ