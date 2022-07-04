Россияне с вертолета выпустили две ракеты по школе в Сумской области

Июль, 04 в 16:34

Россия со своей территории в очередной раз обстреляла приграничные районы Сумской области.

По информации оперативного командования Север, в 13.07 российские военные выпустили из вертолета две ракеты по Эсманской территориальной общине.

В результате обстрела пострадало здание местной школы.

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Среди украинских военных потерь нет, среди гражданского населения, предварительно, тоже обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 131-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ОК Північ