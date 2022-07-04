Июль, 04 в 18:51

Вооруженные силы Украины 3 июля вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске после тяжелых боев с российскими войсками.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне во время наступления на Лисичанск преобладали в десять раз, сейчас оккупанты уже закрепляются в городе. В то же время украинские защитники вышли оттуда без потерь.

Ряд иностранных СМИ написали материалы об уходе украинских сил из Лисичанска. Так, например, американский телеканал CNN отметил, что хотя взятие Лисичанска приближает выход россиян к границам Луганской области, но “ЛНР” никто не признает в мире, кроме России и Сирии.

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Также журналисты ссылаются на анализ Института изучения войны, где прогнозируют сосредоточение армии РФ на атаках украинских позиций в районе Северска.

В то же время издание The New York Times написало, что западные аналитики раньше почти не сомневались в том, что РФ в конце концов захватит Северодонецк и Лисичанск. Но с потерей этих городов удваивается давление на США и их союзников, чтобы доставить на фронт более мощное вооружение, которое они пообещали Украине.

По их словам, следующая фаза войны станет для стран Запада проверкой не только качества военной логистики, но и солидарности, особенно на фоне собственных экономических проблем в западных странах.

Американское издание The Washington Post утверждает, что российским захватчикам, несмотря на медленное продвижение в Луганской области, удалось захватить Лисичанск благодаря превосходящей артиллерийской мощи.

Журналисты отметили, что оккупанты сравняли с землей города и поселки и оставили такое количество раненых и убитых, что напрашиваются сравнения с масштабами разрушений времен Первой мировой войны в Европе.

В издании добавили, что чиновники администрации президента США Джо Байдена уверены, что “успехи” Путина были непропорциональны и дорого обошлись РФ. Так, число погибших российских военнослужащих резко возросло.

Отметим, советник МВД Вадим Денисенко сообщал, что ВСУ выполнили свои боевые задачи в Лисичанске. Украинские силы отошли в Донецкую область, и ключевые бои будут проходить на направлении Славянск и Краматорск.

Фото: Генштаб ВСУ