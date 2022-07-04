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Факты / Украина

Шестеро погибших и 19 раненых: мэр Славянска о вчерашнем обстреле

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстріл Слов'янська 3 липня

Результаты вчерашнего обстрела Славянска российскими оккупантами – шесть погибших, в том числе 10-летняя девочка, и 19 раненых, сообщил утром 4 июля мэр города Вадим Лях.

– Приношу искренние соболезнования всем, кто потерял близких и родных. Берегите себя. Не забывайте об эвакуации. Сегодня отправляем рейс в Ровенскую область. Завтра автобусы отправятся в Покровск, на поезд во Львов, – сказал он в видеообращении.

По его словам, следующий эвакуационный рейс запланирован на среду, 6 июля – группа отправится в Ровенскую область с расселением.

Лях также дал телефоны горячей линии, по которым можно записаться на эвакуацию.

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3 июля россияне обстреляли Славянск кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня. Среди шести погибших – семья с 11-летним ребенком. Женщина, мужчина и девочка вышли из автомобиля и даже не успели дойти до дома.

Мишенью для врага стали жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив.

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Фото: Вадим Лях:

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