Быстро и точно: ВСУ показали работу реактивных систем HIMARS в Запорожье
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS успешно отработали по позициям россиян в Запорожском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
– Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно, – отметили в Генштабе ВСУ.
Также они поделились видео применения американских систем.
Напомним, что 1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $820 млн. В него входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Кроме того, 1 июня президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, в который входят HIMARS.
22 июня в Украину прибыли первые высокомобильные ракетные артиллерийские системы. Детальнее о том, как работают HIMARS – читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Генштаб ВСУ