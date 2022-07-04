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Факты / Украина

Быстро и точно: ВСУ показали работу реактивных систем HIMARS в Запорожье

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
HIMARS в роботі на Запоріжжі

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS успешно отработали по позициям россиян в Запорожском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

– Боевая работа HIMARS. Запорожское направление. Хорошо, быстро, точно, – отметили в Генштабе ВСУ.

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Также они поделились видео применения американских систем.

Напомним, что 1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере $820 млн. В него входят две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Кроме того, 1 июня президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, в который входят HIMARS.

22 июня в Украину прибыли первые высокомобильные ракетные артиллерийские системы. Детальнее о том, как работают HIMARS – читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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