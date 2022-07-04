Июль, 04 в 18:47

В Харькове 4 июля прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители.

Отметим, что взрывы слышали во время воздушной тревоги в городе. Власти призывают граждан не игнорировать ее, а находиться в укрытиях.

В то же время официальной информации о взрывах в Харькове пока нет.

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Напомним, что утром 3 июля российские захватчики обстреляли ракетами город Харьков. Они попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района, никто не пострадал.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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