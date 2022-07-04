В Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги
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В Харькове 4 июля прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители.
Отметим, что взрывы слышали во время воздушной тревоги в городе. Власти призывают граждан не игнорировать ее, а находиться в укрытиях.
В то же время официальной информации о взрывах в Харькове пока нет.
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Напомним, что утром 3 июля российские захватчики обстреляли ракетами город Харьков. Они попали в один из объектов критической инфраструктуры Киевского района, никто не пострадал.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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