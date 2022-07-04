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Факты / Украина

В Херсоне слышны взрывы – что происходит

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
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В Херсоне слышны взрывы – что происходит
Фото: Depositphotos

В Херсоне 4 июля прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного. В то же время, официальной информации о взрывах в Херсоне пока нет.

Местные Telegram-каналы отмечают, что над селами Киселевка и Садовое Херсонской области поднимается дым.

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Отметим, что 4 июля российские захватчики обстреляли из РСЗО село Заградовка Херсонской области. По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб и один человек травмирован. Детали и количество пострадавших от обстрелов уточняются.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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