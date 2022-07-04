В Херсоне слышны взрывы – что происходит
Требует проверки
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В Херсоне 4 июля прогремели взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного. В то же время, официальной информации о взрывах в Херсоне пока нет.
Местные Telegram-каналы отмечают, что над селами Киселевка и Садовое Херсонской области поднимается дым.
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Отметим, что 4 июля российские захватчики обстреляли из РСЗО село Заградовка Херсонской области. По предварительным данным, в результате обстрела один человек погиб и один человек травмирован. Детали и количество пострадавших от обстрелов уточняются.
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