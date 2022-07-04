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Факты / Украина

В украинской разведке объяснили усиление ракетных ударов России

Валентина Летяк, редактор ленты
В украинской разведке объяснили усиление ракетных ударов России
Фото: Depositphotos

В усилении ракетных обстрелов украинских территорий нет какой-либо стратегической цели руководства РФ – просто сменился руководитель “спецоперации” в Украине, объяснил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

– Никакой конспирологии или каких-либо дальновидных планов здесь нет. Сменился руководитель, как они говорят, “специальной военной операции” в Украине, им стал командующий воздушными силами. Он умеет воевать бомбардировщиками и ракетами, вот он и делает то, что умеет. Поэтому здесь очень простой ответ, – подчеркнул разведчик.

Буданов заверил, что в России четко понимают, куда летят их ракеты, и удары по мирному населению их устраивают, несмотря на неточность.

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– Россия на данном этапе существования – это просто монстр с ядерной палкой, который угрожает не только Украине, но и всему цивилизованному миру. И пока этот вопрос не будет глобально решен, такие случаи будут все в новых и новых странах, — добавил глава ГУР.

За прошедшие сутки РФ выпустила по Сумщине по меньшей мере 230 мин и снарядов разного калибра, на Днепропетровщине оккупанты снова обстреляли Криворожский район.

А утром 4 июля россияне в очередной раз обстреляли Харьков, нанеся удар по школе. Предварительно, без пострадавших.

Источник: РБК-Украина
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