От рук российских захватчиков в Украине погибло 345 детей, более 600 ранены

Июль, 04 в 8:48

С начала полномасштабной войны от рук российских оккупантов в Украине пострадали более 989 детей.

По официальной информации ювенальных прокуроров, 345 детей погибли и более 644 ранены. Однако эти цифры не окончательны, поскольку их невозможно установить в местах активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области — 345, Харьковской — 185, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 53, Херсонской — 52, Запорожской — 31.

Сейчас смотрят

3 июля в результате обстрела оккупантами города Славянск Донецкой области погибла 9-летняя девочка. Также 3 июля российские войска снова обстреляли город Бахмут Донецкой области. Ранения получили 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Из-за вражеских бомбардировок и обстрелов повреждено 2 102 учебных заведения, из них 215 разрушены полностью.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.