Июль, 04 в 16:37

Российские оккупанты не хотят воевать в Украине, поэтому собирают необходимые документы, чтобы вернуться домой.

Об этом свидетельствует телефонный разговор военного, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины. Рассказывая матери о том, как подразделение выходило из окружения, оккупант отметил, что их “отправили на войну как пушечное мясо”.

— Мы из окружения вышли, нас чуть не замочили нах*й. Всю ночь пешком шли. Андрей взорвался на гранате, раненый, он вперед пошел, а я сзади. Меня не задело, а его задело. Больше я никуда не пойду, пошли они нах*й. Отправили нас здесь как мясо, – говорит оккупант.

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По словам захватчика, командир поспособствует тому, чтобы он уехал домой. Кроме этого, оккупант планирует судиться с руководством за то, что его раньше не отпустили с войны.

– Сейчас мой начальник поедет и скажет, что такой-то едет домой и все, нах*й. Я просто уеду, командир мой поспособствует этому, мы с ним вместе из окружения выходили. Уволят так уволят. Это максимум, что они могут сделать. Мне вообще пох*ен на эту армию бл*дь. С их отношением как к мясу. Я еще приеду и буду судиться нах*й за то, что меня не отпускали, когда документы уже подали. Не нравится — пусть увольняют нах*й, у меня есть веская причина. У меня мама болеет, еще ребенок, ее внучка бл*ть, — говорит оккупант.

Ранее стало известно, что оккупанты платят по $20 тыс. взятки, чтобы сбежать из войны и получить документы о “демобилизации” из армии РФ.