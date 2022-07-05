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Факты / Украина

Ликвидировано более 7 тыс. оккупантов: РФ не смогла полностью захватить Луганщину

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
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війна в Україні,

Российские захватчики не смогли выйти на границу Луганской области. Они находятся близко к границе, но там остается серая зона, поэтому формально область не была захвачена.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Фейгин LIVE. По его словам, взятие Лисичанска и Северодонецка армии РФ обошлось большими потерями.

— По нашим подсчетам, где-то три бригады полегло и два-три танковых батальона. Это где-то тысяч семь, не меньше, возможно, больше, — отметил Арестович.

Он рассказал, что после выхода украинских войск из Лисичанска линия фронта проходит от Белогоровки на трассе Бахмут — Лисичанск до Клинового (юго-восточнее Бахмута).

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– Существенно противник продвинулся, поскольку наши вышли, – говорит советник руководителя ОП.

В то же время отвод войск позволит стабилизировать линию фронта, поскольку густота обороны значительно увеличилась.

Арестович добавил, что в Луганской области осталась небольшая серая зона, которая еще не контролируется россиянами, но в целом можно констатировать, что Луганская область временно подконтрольна российским захватчикам.

Напомним, что 3 июля ВСУ отошли с занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске. Украинские защитники вышли из города без потерь.

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Фото: Генштаб ВСУ , Фэйгин LIVE

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