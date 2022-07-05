Июль, 04 в 21:57

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон передала президенту Украины Владимиру Зеленскому копию письма короля Карла XII о признании Запорожской Сечи независимым государством.

Об этом они сообщили во время пресс-конференции.

– Я передаю копию письма из Национального архива Швеции, написанного в 1711 году. Король Карл ХII написал письмо в отношении Филиппа Орлика. Он там дает указания шведскому послу, чтобы тот признал Запорожскую Сечь как независимое государство. Чтобы не было притеснений от московского царя, – заявила Андерссон.

По ее словам, это хорошо укладывается в современный контекст. Премьер-министр отмечает, что российская агрессия должна закончиться.

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— Мы должны завершить эту войну, поддерживая Украину и санкциями против России. И это должно продолжаться, сколько нужно. Есть простой путь окончить эту войну – Россия должна остановиться и пойти домой, — сказала она.

Кроме того, Андерссон поделилась впечатлениями от того, что увидела 4 июля в освобожденных от оккупантов Буче и Бородянке Киевской области.

— Я сегодня видела не только руины, но и мужество украинского народа под вашим руководством, – говорит она.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон согласовали в Киеве 4 июля совместное заявление.

В документе отметили сотрудничество в сфере атомной энергетики и энергоэффективности, финансовой поддержки для Украины.

Фото: Офис президента