Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

ВСУ ликвидировали более 36 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
ВСУ ликвидировали более 36 тыс. российских оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 36 200 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 230 военных РФ.

Обновленные потери российской армии назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили пять вражеских танков, 10 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и сбили четыре беспилотника.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

Сейчас смотрят
  • танки – 1 589 (+5);
  • боевые бронированные машины – 3 754 (+10);
  • артиллерийские системы – 804 (+3);
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 246;
  • средства ПВО – 105;
  • самолеты – 217;
  • вертолеты – 187;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);
  • крылатые ракеты – 144;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 629 (+11);
  • специальная техника – 65 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка