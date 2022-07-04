Июль, 04 в 9:43

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 36 200 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 230 военных РФ.

Обновленные потери российской армии назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили пять вражеских танков, 10 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и сбили четыре беспилотника.

Общие боевые потери России в войне против Украины:

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танки – 1 589 (+5);

боевые бронированные машины – 3 754 (+10);

артиллерийские системы – 804 (+3);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 246;

средства ПВО – 105;

самолеты – 217;

вертолеты – 187;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);

крылатые ракеты – 144;

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 629 (+11);

специальная техника – 65 (+1).

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.