ВСУ ликвидировали более 36 тыс. российских оккупантов – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали около 36 200 российских оккупантов. За минувшие сутки уничтожили еще 230 военных РФ.
Обновленные потери российской армии назвали в Генштабе ВСУ. Также за минувшие сутки украинские военные уничтожили пять вражеских танков, 10 боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и сбили четыре беспилотника.
Общие боевые потери России в войне против Украины:
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- танки – 1 589 (+5);
- боевые бронированные машины – 3 754 (+10);
- артиллерийские системы – 804 (+3);
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 246;
- средства ПВО – 105;
- самолеты – 217;
- вертолеты – 187;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 658 (+4);
- крылатые ракеты – 144;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 629 (+11);
- специальная техника – 65 (+1).
Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Славянском и Донецком направлениях.
Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.