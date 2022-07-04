ВСУ продвигаются медленно, но уверенно – Гуменюк о ситуации на юге страны
ВСУ на юге страны продвигаются медленно, но уверенно.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
– На остальной территории у нас продвигаются наши войска специальным способом, медленно, но уверенно, так, как мы и говорили, в рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом оглашаем, — сказала Гуменюк.
Она отметила, что враг не имеет успехов в продвижении по суше, поэтому использует тактику авиационных и ракетных ударов.
— Сегодня утром снова было ударено ракетами по Новоронцовке и еще по нескольким общинам на севере Херсонской области. Информации о жертвах нет, — сообщила она.
Есть сведения, что местные жители во время полевых работ вблизи Ингульца подорвались на остатках кассетных боеприпасов. Один человек погиб, другой — доставлен в больницу.
— Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не разрываются сразу, а еще долгое время сохраняют ту самую опасность, которой люди подвергаются, — сообщает Гуменюк.
Также она отметила, что были обстрелы админграницы Николаевщины и Херсонщины, где проходит линия фронта, туда прилетают тяжелые снаряды, которые разрушают дома.
Источник: Наталья Гуменюк
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