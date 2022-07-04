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Факты / Украина

ВСУ продвигаются медленно, но уверенно – Гуменюк о ситуации на юге страны

Маліновська Ангеліна, редактор ленты
військові

ВСУ на юге страны продвигаются медленно, но уверенно.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– На остальной территории у нас продвигаются наши войска специальным способом, медленно, но уверенно, так, как мы и говорили, в рамках военной операции, сохраняя тишину. То, что мы освобождаем, мы сначала закрепляем, а потом оглашаем, — сказала Гуменюк.

Она отметила, что враг не имеет успехов в продвижении по суше, поэтому использует тактику авиационных и ракетных ударов.

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— Сегодня утром снова было ударено ракетами по Новоронцовке и еще по нескольким общинам на севере Херсонской области. Информации о жертвах нет, — сообщила она.

Есть сведения, что местные жители во время полевых работ вблизи Ингульца подорвались на остатках кассетных боеприпасов. Один человек погиб, другой — доставлен в больницу.

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— Это говорит о том, что враг продолжает использовать запрещенные кассетные снаряды, которые не разрываются сразу, а еще долгое время сохраняют ту самую опасность, которой люди подвергаются, — сообщает Гуменюк.

Также она отметила, что были обстрелы админграницы Николаевщины и Херсонщины, где проходит линия фронта, туда прилетают тяжелые снаряды, которые разрушают дома.

Источник: Наталья Гуменюк

Фото: dreamstime

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