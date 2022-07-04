Июль, 04 в 19:21

Вооруженные силы Украины успешно отбили штурм в Белогоровке и отбросили врага возле Сосновки на Харьковщине.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 4 июля.

– Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков назад. Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили, оккупанты отошли, — говорится в сообщении.

Кроме этого, на Бахмутском направлении украинские защитники заставили врага отойти после его наступления в сторону Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.

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В Генштабе отметили, что подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах.

А в акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины российские захватчики удерживают три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования Калибра.