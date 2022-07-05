$5 млн и €100 тыс: украинские чиновники незаконно вывозили за границу деньги

Июль, 05 в 14:51

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) зафиксировало факты перемещения через государственную границу около $5 млн и €100 тыс. Вывозили незаконно полученные деньги публичные служащие и члены их семей, не имевшие законных источников получения указанных активов.

Это было установлено в ходе мониторинга вывоза за границу публичными служащими и членами их семей незаконно полученных наличных денег.

Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы. Открыто уголовных производства по статьям 368-5 (незаконное обогащение) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

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В ведомстве уточнили, что при получении информации о вывозе украинцами через границу больших сумм денег, начинают проверку. В ходе которой устанавливают, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей. Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни. Его цель – установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего имеющимся у него и членов семьи имуществу и полученным им доходам согласно декларации.

В НАПК также напомнили, что подача деклараций должностными лицами во время войны продолжается, однако это не является обязательным. Конечным сроком для подачи ежегодной декларации за 2021 год определено три месяца после завершения военного положения.

Источник: НАПК

Фото: Рixabay