Июль, 05 в 20:57

Жены боевиков из “ДНР” призывают своих мужчин бежать из войны, чтобы остаться в живых.

Соответствующее перехват разговора между боевиком из временно оккупированной Донецкой области и его женой опубликовало Главное управление разведки при Минобороны Украины.

Жена рассказывает боевику, что по словам военного комиссара, его мобилизовали незаконно. Она советует ему бежать в Россию, а для этого – дать взятку на границе.

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– Тебя вообще не должны были забирать. Потому что у тебя и прописка, и паспорт – русские. И с этим письмом (по прописке) можно спокойно ехать, даже “ДНР”овский не показывать. Пусть едет, потому что там будет… (беда, — Ред.), у нас здесь, в Донецке. Надо валить, – говорит женщина.

Жена боевика считает, что мобилизованному из “ДНР” будет легко убежать, нужно будет только заплатить взятку.

— 50 тысяч или 80 переехать через границу. Затем сидеть в Таганроге лапу сосать. На съемной квартире в Тане ремонт делать, – говорит женщина

Она также рассказала мужчине новости, которые он не знает, поскольку находится на войне.

— Из какой-то деревни, не знаю из какой, из Урожайной или откуда, 30 человек будут отправлять куда-то на передовую в какую-то деревню, где нет света, связи. И каждые три дня или десять дней будут менять этих 30 человек. Только сколько потом из этих 30 останется… В Интернете написали, что было 500 человек. Там был такой кипей! Там и “скорые” вызывали. Там уже военные за пистолеты, за автоматы хватаются. Баб унять не могут, Там кипишь, драки, – рассказала она.

Ранее ГУР перехватило разговор другого боевика “ДНР” со своей женой, во время которой террорист жалуется женщине, что у него нет никакого желания воевать и хочет убежать с фронта.

Источник: ГУР