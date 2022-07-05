Июль, 05 в 19:46

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал передачу нового пакета военной помощи.

В частности, Украина получит еще 10 самоходных гаубиц, а также дроны-камикадзе. Помощь поступит в ближайшие дни. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Также лидеры стран обсудили успех, достигнутый в рамках саммитов G7 и НАТО.

Сейчас смотрят

Джонсон подчеркнул, что весь мир стоит за Украиной, и он считает, что украинские военные могут вернуть территории, недавно захваченные оккупантами.

По поводу зерна, политики согласились с важностью его скорейшего вывоза из Украины.

По словам Джонсона, Британия продолжает тесно сотрудничать с партнерами по поводу следующих шагов и готова помочь любым возможным способом.