Июль, 05 в 23:01

Во Львове 5 июля прошла сильная гроза.

В результате мощных осадков было затоплено несколько улиц, а именно Сахарова и Горбачевского.

Кроме того, была подтоплена улица Подвальная в центре Львова.

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По городу не курсирует часть электротранспорта, в первую очередь — трамваи.

Мощный ливень во Львове начался около 17:00 и не утихает до сих пор. За окном львовяне могут увидеть молнию, а над городом слышен гром.

Горожане сообщают, что в некоторых районах Львова и пригороде выпал град.

Горсовет Львова уже образовал штаб для ликвидации последствий ливня.

Из-за обрыва линии электроснабжения обесточило улицы Льняная и Волнового, а также частично лишен света поселок Рудный.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме.

– В городе повреждено более 20 крыш в жилых домах. Ведутся аварийные работы. На нескольких улицах отсутствует электроэнергия. Эту проблему уже устраняют наши аварийные бригады. Прошу жителей оперативно сообщать о подтоплении укрытий и других повреждениях на Горячую линию города 15-80, – написал он.

Отдельно мэр Садовый прокомментировал затопление улицы Торфьяной.

– Коллектор не справился с чрезмерным количеством воды. Напор сорвал 3 бетонные плиты, весом более 6 тонн. Сейчас участок ограждает аварийная служба. Также уже начали очищать окружающую территорию от ила, – написал он.

Кроме того, во время непогоды в городе объявляли воздушную тревогу, впрочем, уже в 20.28 сирена смолкла.

Источники: Львів. Оперативно, Андрій Садовий

Фото: Скриншот с видео / volodarskijo