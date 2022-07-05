Харьков и область для РФ принципиальны: Синегубов о вероятности наступления
Опасности наступления армии РФ на Харьков пока нет, однако подготовка ко всем возможным сценариям развития событий не прекращается, заявил в эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
– Харьков и область для врага принципиальны, важны стратегически и политически, поскольку с 24 числа мы сопротивляемся врагу, держим наши границы на линии столкновения замкнутыми, – подчеркнул глава области.
По его мнению, россияне могут атаковать с севера, северо-восточного направления, поэтому продолжается работа по усилению обороноспособности.
По данным Генштаба, на линии столкновения ведутся ожесточенные бои, на Харьковском направлении враг сосредоточен на сдерживании подразделений ВСУ.
В районе Изюма оккупанты пытались наступать в направлении Долины, однако украинские защитники отбили попытки штурма и заставили захватчиков отступить.
Ночью 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по школе на Салтовке в Харькове. Здание частично разрушено, на территории от ракеты осталась воронка. К счастью, в школе был один охранник, пострадавших нет.
Кроме того, ночью враг из артиллерии и РСЗО обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. Повреждены частные дома.
Фото: Харківська ОВА