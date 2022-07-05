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Факты / Украина

Харьков и область для РФ принципиальны: Синегубов о вероятности наступления

Валентина Летяк, редактор ленты
Харьков и область для РФ принципиальны: Синегубов о вероятности наступления
Фото: Depositphotos

Опасности наступления армии РФ на Харьков пока нет, однако подготовка ко всем возможным сценариям развития событий не прекращается, заявил в эфире телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

– Харьков и область для врага принципиальны, важны стратегически и политически, поскольку с 24 числа мы сопротивляемся врагу, держим наши границы на линии столкновения замкнутыми, – подчеркнул глава области.

По его мнению, россияне могут атаковать с севера, северо-восточного направления, поэтому продолжается работа по усилению обороноспособности.

По данным Генштаба, на линии столкновения ведутся ожесточенные бои, на Харьковском направлении враг сосредоточен на сдерживании подразделений ВСУ.

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В районе Изюма оккупанты пытались наступать в направлении Долины, однако украинские защитники отбили попытки штурма и заставили захватчиков отступить.

Ночью 5 июля российские войска нанесли ракетный удар по школе на Салтовке в Харькове. Здание частично разрушено, на территории от ракеты осталась воронка. К счастью, в школе был один охранник, пострадавших нет.

Кроме того, ночью враг из артиллерии и РСЗО обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов. Повреждены частные дома.

Фото: Харківська ОВА

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