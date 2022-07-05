Июль, 05 в 12:20

5 июля российские военные не оставляют попыток установить контроль над территорией Луганской области в пределах административных границ и обстреливают украинские населенные пункты.

Карта боевых действий в Украине на 05.07.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси не снижается.

На Северском направлении Генеральный штаб Вооруженных сил Украины признаков создания наступательной группировки не выявил.

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Враг обстрелял из минометов районы населенных пунктов Мхи, Железный Мост Черниговской области и Шалыгино Сумской области, а также нанес авиаудар из вертолета Ми-24 по зданию школы в районе населенного пункта Эсмань на Сумщине.

На Харьковском направлении враг удерживает занятые рубежи и пытается помешать продвижению украинских войск.

Российские захватчики обстреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков районы населенных пунктов Кутузовка, Новое, Русские Тишки, Малая Даниловка и Дементиевка, а также нанесли авиационный удар по Харькову.

На Славянском направлении под вражеским артиллерийским обстрелом находились районы Краснополья, Первомайского, Новой Николаевки, Богородичного, Адамовки, Долины, Мазанки, Дибровного, Чепиля и Мосьпаново.

ВСУ успешно отбили штурм и отбросили оккупантов в направлении Долины.

На Донецком направлении россияне пытаются установить контроль над территорией Луганской области в пределах админграниц, а также восстановить транспортную инфраструктуру в тыловых районах.

На Краматорском направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Белогоровки, Верхнекаменского и нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Славянска и Звановки.

Штурмом российские военные идут в сторону Новолуганского на Бахмутском направлении.

Из ствольной вражеской артиллерии обстреляны районы населенных пунктов Кодема, Новолуганское, Покровское, Берестовое, Спорное, Ивано-Дарьевка.

Ракетно-авиационный удар Генштаб ВСУ зафиксировал неподалеку от Соледара, Спорного, Покровского и Шумов.

Частичный успех имеет штурм россиян при поддержке артиллерии и авиации в направлении Спорного.

Под огнем артиллерии РФ 4 июля находились позиции Сил обороны вдоль линии столкновения на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Ударили оккупанты из авиации также по Авдеевке.

На Южнобужском направлении россияне пытаются не допустить продвижения подразделений Сил обороны Украины.

Оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы 14 населенных пунктов и ударили парой вертолетов Ка-52 вблизи Заречного и Ольгиного.

Потери РФ на 5 июля 2022

личного состава – около 36 350 (+150),

танков ‒ 1 594 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3 772 (+18),

артиллерийских систем – 806 (+2),

реактивных систем залпового огня – 247 (+1),

средств противовоздушной обороны ‒ 105,

самолетов – 217,

вертолетов – 187,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

крылатых ракет ‒ 144,

кораблей (катеров) ‒ 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 634 (+5),

специальной техники – 65.

Полномасштабная война в Украине длится уже 132-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.