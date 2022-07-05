Июль, 05 в 0:13

Во время полномасштабной войны в Украине последним большим успехом Российской Федерации станет Лисичанск Луганской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Фейгин LIVE.

– Наступление в Луганской области – это последний успех российской армии в Украине. Подразумевается большой успех. Село какое-нибудь могут взять. Я просто знаю, что творится в войсках России, – отметил он.

По словам Арестовича, Лисичанск, Северодонецк и Рубежное – это города средней величины. Оккупанты брали их 90 суток с большим количеством военных, потеряли большое количество людей.

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– Мы из Лисичанска просто отступили. В Северодонецке они еще полтора дня воевали с пустым городом, в Лисичанске тоже самое было двое суток. Где они примут оперативные резервы для того, чтобы взять еще один город? Хотят взять Славянск и Краматорск? – говорит советник руководителя ОП.

Напомним, ранее Арестович сообщал, что РФ не удалось полностью захватить Луганскую область. К тому же ВСУ в Лисичанске и Северодонецке удалось ликвидировать более 7 тыс. оккупантов.

Фото: Сергей Гайдай