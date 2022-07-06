Не ищите логику в действиях террористов: Зеленский о воздушных тревогах по всей Украине
Украинцам не следует думать, что отсутствие воздушной тревоги в каких-то областях поддается логике, поэтому не следует себя накручивать.
Об этом в ходе вечернего обращения 5 июля заявил президент Владимир Зеленский.
Он напомнил, что ночью 5 июля почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, когда до этого — в столице и некоторых областях — тревоги не было уже определенное время.
— Некоторые чувствовали себя даже особенно тревожно из-за такой необычной тишины. Что-то додумывали, чего-то боялись, искали каких-то объяснений, будто оккупанты к чему-то готовятся… На самом деле не стоит себя накручивать. Не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одна задача – забрать жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина – с воздушной тревогой. В настоящее время есть удары по Хмельнитчине: жертвы, раненые – сейчас уточняются, — рассказал он.
Президент заявил, что задачей для украинцев сегодня есть сохранение себя и своих эмоций, а также максимальная помощь обороне Украины.
— Оккупанты снова били по Сумщине, по Николаеву и области, по Днепропетровщине. Часть ракет удалось сбить нашим противовоздушным силам. И мы ни дня не сокращали и не будем сокращать нашу дипломатическую активность, чтобы получить для Украины современные и достаточно противоракетные системы. Это задача-максимум для нашего государства – уже в этом году обеспечить базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и от понимания партнерами наших фундаментальных потребностей, – сказал он.
Президент также упомянул о разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который в течение 5 июля объявил о расширении безопасности помощи Украине еще на £100 млн.
– Это вдобавок к пакету оборонной поддержки на £1 млрд, о котором было объявлено недавно. Это очень ощутимая помощь для нас, — сказал президент.
Владимир Зеленский обсудил с Борисом Джонсоном систему гарантий безопасности для Украины.
В частности, президент Зеленский заявил, что Украина нуждается уже сейчас в определенности с пространством безопасности.
— Мы работаем очень активно над тем, чтобы все наши партнеры и в Европе, и на других континентах понимали наше видение гарантий безопасности, — пояснил он.
Кроме того, Владимир Зеленский поручил военному руководству Украины доложить о разрешении для выезда из областей и попросил Генштаб ВСУ не принимать подобные решения без его ведома. Он пообещал разобраться с прояснением разрешений.