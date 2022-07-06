Июль, 05 в 22:08

Украинцам не следует думать, что отсутствие воздушной тревоги в каких-то областях поддается логике, поэтому не следует себя накручивать.

Об этом в ходе вечернего обращения 5 июля заявил президент Владимир Зеленский.

Он напомнил, что ночью 5 июля почти по всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога, когда до этого — в столице и некоторых областях — тревоги не было уже определенное время.

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— Некоторые чувствовали себя даже особенно тревожно из-за такой необычной тишины. Что-то додумывали, чего-то боялись, искали каких-то объяснений, будто оккупанты к чему-то готовятся… На самом деле не стоит себя накручивать. Не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одна задача – забрать жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина – с воздушной тревогой. В настоящее время есть удары по Хмельнитчине: жертвы, раненые – сейчас уточняются, — рассказал он.

Президент заявил, что задачей для украинцев сегодня есть сохранение себя и своих эмоций, а также максимальная помощь обороне Украины.

— Оккупанты снова били по Сумщине, по Николаеву и области, по Днепропетровщине. Часть ракет удалось сбить нашим противовоздушным силам. И мы ни дня не сокращали и не будем сокращать нашу дипломатическую активность, чтобы получить для Украины современные и достаточно противоракетные системы. Это задача-максимум для нашего государства – уже в этом году обеспечить базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и от понимания партнерами наших фундаментальных потребностей, – сказал он.

Президент также упомянул о разговоре с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, который в течение 5 июля объявил о расширении безопасности помощи Украине еще на £100 млн.

– Это вдобавок к пакету оборонной поддержки на £1 млрд, о котором было объявлено недавно. Это очень ощутимая помощь для нас, — сказал президент.

Владимир Зеленский обсудил с Борисом Джонсоном систему гарантий безопасности для Украины.

В частности, президент Зеленский заявил, что Украина нуждается уже сейчас в определенности с пространством безопасности.

— Мы работаем очень активно над тем, чтобы все наши партнеры и в Европе, и на других континентах понимали наше видение гарантий безопасности, — пояснил он.

Кроме того, Владимир Зеленский поручил военному руководству Украины доложить о разрешении для выезда из областей и попросил Генштаб ВСУ не принимать подобные решения без его ведома. Он пообещал разобраться с прояснением разрешений.