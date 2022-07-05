РФ угрожает применением 40 крылатых ракет с акватории Черного моря – ОК Юг

Июль, 05 в 17:11

В акватории Черного моря Россия удерживает корабельную группировку из четырех надводных и двух подводных ракетоносителей с 40 крылатыми ракетами на борту.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

– Корабельная группировка вражеских сил в Черном море в составе четырех надводных и двух подводных ракетоносителей продолжает блокирование судоходства и угрожает применением 40 крылатых ракет, – сообщают украинские военные.

То есть враг увеличил группировку кораблей в Черном море. Утром сообщалось о трех кораблях и двух подводных лодках.

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