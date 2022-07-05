Июль, 05 в 15:46

В Украине арестованы активы предприятия и банка, которые спонсировали российскую агрессию против нашего государства. Арест был наложен по инициативе Службы безопасности Украины.

Как проинформировали в пресс-службе СБУ, речь идет об аресте движимого и недвижимого имущества и корпоративных прав компании-дистрибьютора алкогольных напитков, а также одного из коммерческих банков.

Приблизительная стоимость имущества обоих юридических лиц, на которые наложил арест суд, составляет почти 880 млн грн, а корпоративных прав – превышает 1,2 млрд грн.

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Их названия в спецслужбе не озвучили. Только отмечается, что конечным бенефициаром компании и банка является гражданин России.

– Установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение войны против Украины и ее ослабление, – подчеркивается в сообщении.

В СБУ также уточнили, на что именно наложен арест:

1. В случае компании-дистрибьютора алкогольных напитков арестованы корпоративные права (100% уставного капитала в размере до 125 млн грн); 9 легковых автомобилей (на сумму более 3 млн грн); 282 950 бутылок алкоголя (на сумму свыше 24,5 млн грн); 5 счетов в банках Украины.

2. Что касается коммерческого банка, арестовано 100% его акций (на свыше 1 млрд грн); здание в центре Киева площадью более 3 тыс. кв. м (стоимостью до 850 млн грн); 5 авто (на сумму почти 1,5 млн грн).

СБУ расследует деятельность предприятия и банка по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Заблокированные активы планируется изъять в пользу Украины.

Спонсировали войну: в Украине арестовали активы предприятия и банка бизнесмена из РФ / 2 фотографии

По данным СМИ, речь идет об аресте акций и имущества алкогольного дистрибьютора ООО Руст Украина и банка Форвард. По информации системы YouControl, контролером предприятия Руст Украина является ООО Пасалба ЛТД, зарегистрированное на Кипре.

В то же время, конечным бенефициаром банка Форвард является ЗАО Банк Русский стандарт.

Бенефициаром обоих юридических лиц выступает российский предприниматель Рустам Тарико – владелец российского банка Русский стандарт и алкогольного холдинга Roust.

Источник: Экономическая правда