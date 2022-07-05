Июль, 05 в 18:39

Вечером 5 июля в центре Бердянска раздались сильные взрывы. Вероятно, был удар в морской порт.

Об этом сообщили жители в местных Telegram-каналах. Отмечается, что сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне Стекловолокно.

Официального подтверждения пока нет. К тому же воздушная тревога в регионе не объявлена.

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