В Бердянске слышны сильные взрывы — что известно
Фото: Depositphotos
Вечером 5 июля в центре Бердянска раздались сильные взрывы. Вероятно, был удар в морской порт.
Об этом сообщили жители в местных Telegram-каналах. Отмечается, что сила взрыва была слышна в нагорной части города и микрорайоне Стекловолокно.
Официального подтверждения пока нет. К тому же воздушная тревога в регионе не объявлена.
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 132-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.