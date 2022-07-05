Июль, 05 в 16:48

По состоянию на сегодняшний день потери российских военных на войне в Украине составляют до 115 тыс. убитыми и ранеными.

Об этом в эфире канала Ходорковский LIVE сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Потери армии России за 132 дня войны составляют от 95 до 115 тыс. убитыми и ранеными. Армейские части потеряли 36 тыс. военнослужащих, а частные военные компании – от 10 до 12 тыс. Остальные — ранены, — рассказал советник главы ОП.

Подоляк отметил, что от военных частей, захватывающих так называемую ЛНР, осталось 25-35% живой силы.

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Также, по его словам, в РФ производится скрытая мобилизация, а боеспособность отдельных частей российской армии упала на 60-70%.

– Людей забирают, не особо сильно готовят. Потому что подготовленных частей уж очень мало. Они все перемолены. Безусловно, формирование батальонно-тактических групп продолжается бесконечно, — сказал он.

Ранее в Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали по меньшей мере 36 350 оккупантов.

Наибольшие потери российский враг понес на Славянском и Донецком направлениях.