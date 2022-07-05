Июль, 05 в 15:11

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Харькова, проводившего разведывательную деятельность в пользу спецслужб РФ.

В ходе оперативно-следственных действий было установлено, что 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, установленных в области.

Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли:

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3 мобильных телефона с доказательствами противоправной деятельности;

блокноты и тетради с записями разведывательной информации.

Также на фото можно увидеть пророссийское настроение харьковчанина. Например, на стене висит портрет Ленина, а рядом находится эмблема с надписью: “Я говорю по-русски”.

Я говорю по-русски: СБУ задержала харьковчанина, корректировавшего вражеские обстрелы в области / 2 фотографии

В настоящее время злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

К слову, СБУ разоблачила помощника нардепа, который, будучи российским агентом, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. За это мужчина получал от российских спецслужб от $1,5 до 4 тыс.

Источник: СБУ

Фото: СБУ