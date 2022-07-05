Я говорю по-русски: СБУ задержала харьковчанина, корректировавшего вражеские обстрелы в области
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили жителя Харькова, проводившего разведывательную деятельность в пользу спецслужб РФ.
В ходе оперативно-следственных действий было установлено, что 41-летний мужчина собирал и передавал врагу информацию о местах дислокации подразделений ВСУ и других формирований, координатах военной техники и укреплений, установленных в области.
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли:
- 3 мобильных телефона с доказательствами противоправной деятельности;
- блокноты и тетради с записями разведывательной информации.
Также на фото можно увидеть пророссийское настроение харьковчанина. Например, на стене висит портрет Ленина, а рядом находится эмблема с надписью: “Я говорю по-русски”.
В настоящее время злоумышленник задержан. Ему сообщено о подозрении.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Продолжаются следственные действия.
К слову, СБУ разоблачила помощника нардепа, который, будучи российским агентом, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти. За это мужчина получал от российских спецслужб от $1,5 до 4 тыс.
Источник: СБУ
Фото: СБУ