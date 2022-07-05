Евро снова подорожал, доллар держится на том же уровне — курс валют на 5 июля
По официальному курсу Нацбанка, 5 июля курс гривны по отношению к евро увеличился на 6 копеек. Курс доллара не изменился по сравнению с 4 июля.
По данным портала Minfin, в банках Украины средний курс доллара 5 июля – на уровне 35,00-35,57 грн, евро – 36,30-37.20 грн.
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Курс валют в Приватбанке:
Курс валют в Ощадбанке:
Курс валют в Монобанке:
Курс валют в Райффайзен Банке:
Курс валют в УкрСиббанке:
К слову, средний курс украинской гривны в банках Польши на 5 июля 2022 года составляет 0,126 злотых за 1 грн.
Источник: Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, НБУ.
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