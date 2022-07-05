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Факты / Украина

Евро снова подорожал, доллар держится на том же уровне — курс валют на 5 июля

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Курс долара

По официальному курсу Нацбанка, 5 июля курс гривны по отношению к евро увеличился на 6 копеек. Курс доллара не изменился по сравнению с 4 июля.

По данным портала Minfin, в банках Украины средний курс доллара 5 июля – на уровне 35,00-35,57 грн, евро – 36,30-37.20 грн.

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Курс валют в Райффайзен Банке:

Курс валют в УкрСиббанке:

К слову, средний курс украинской гривны в банках Польши на 5 июля 2022 года составляет 0,126 злотых за 1 грн.

Источник: ПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкНБУ.

Фото: Depositphotos

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